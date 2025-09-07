Trump está pronto para "fase dois" das sanções à Rússia pelo conflito na Ucrânia

Perguntado por um repórter na Casa Branca se ele está pronto para passar para "a segunda fase" das sanções contra a Rússia, Trump respondeu: "Sim, estou". Ele não entrou em detalhes.

Trump tem se frustrado com sua incapacidade de pôr fim aos combates, depois de ter inicialmente previsto que seria capaz de acabar com a guerra na Ucrânia rapidamente quando assumiu o cargo em janeiro.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um e-mail no domingo solicitando comentários sobre as medidas que Trump estava contemplando.

A troca foi uma continuação dos comentários de Trump na quarta-feira, defendendo as medidas que ele já havia tomado em relação à Rússia, incluindo a imposição de tarifas punitivas sobre as exportações da Índia para os EUA no mês passado.

A Índia é um dos principais compradores das exportações do setor energético da Rússia, enquanto compradores ocidentais têm reduzido sua demanda em resposta à guerra.

"Isso custou centenas de bilhões de dólares à Rússia", disse Trump na quarta-feira. "Você chama isso de falta de ação? E eu ainda não iniciei a fase dois ou a fase três."