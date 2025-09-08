Aprovação de Lula segue tendência de melhora, acompanhada de otimismo do eleitorado, diz CNT/MDA

De acordo com a pesquisa, o governo registrou aprovação positiva de 31% em setembro. Em junho, essa parcela correspondia a 29%, mesmo patamar aferido em fevereiro deste ano pela sondagem.

Os que avaliam negativamente o governo somam 40%, mesma parcela verificada na rodada anterior, de junho. Em fevereiro, eram 44%.

No quesito desempenho pessoal do presidente, a aprovação é de 44%, um avanço de 3 pontos percentuais em relação a junho, quando era de 41%. Em fevereiro, eram 40%. A desaprovação do desempenho de Lula à frente do governo registrou 49% em setembro, saindo de 53% em junho, e de 55% em fevereiro.

Lula segue mais bem avaliado entre as mulheres, os mais velhos, os de menor renda e menor escolaridade. Também tem os melhores índices no Nordeste e entre os católicos.

A pesquisa divulgada nesta segunda-feira traz dados sobre as expectativas do eleitorado. Pra 32% dos entrevistados, a situação do emprego vai melhorar no país nos próximos seis meses. Em junho, eram 31%, e em fevereiro eram 30%. Para 28%, ela deve piorar. Em junho, essa fatia do eleitoral equivalia a 27% e em fevereiro, a 32%.

A renda deve aumentar nos próximos seis meses na opinião de 33%, ante 31% em junho e 29% em fevereiro; 13% acreditam que ela vai piorar, os mesmos verificados nas duas rodadas anteriores da pesquisa.