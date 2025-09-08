Ataque a tiros em ponto de ônibus de Jerusalém deixa 6 mortos

A polícia israelense afirmou que dois agressores chegaram de carro e abriram fogo em um ponto de ônibus no cruzamento de Ramot. Acrescentou que um agente de segurança e um civil atiraram e mataram os agressores. Várias armas, munições e uma faca usada pelos agressores, que a polícia identificou apenas como "terroristas", foram recuperadas no local, segundo a polícia.

A Jihad Islâmica, outro grupo militante palestino, também elogiou o ataque, mas não reivindicou a responsabilidade por ele.

O entroncamento está localizado em uma parte de Jerusalém que Israel capturou na guerra de 1967 e posteriormente anexou em uma ação que as Nações Unidas e a maioria dos países não reconhecem.

O gabinete do primeiro-ministro disse que Benjamin Netanyahu estava realizando uma "avaliação da situação" com as autoridades de segurança.

Imagens da Reuters mostraram uma forte presença policial na área de Ramot após o tiroteio. O serviço de ambulância disse que um paramédico que chegou ao local relatou que várias vítimas estavam deitadas na via e na calçada, algumas inconscientes.

"Essa foi uma cena muito grave", declarou o o paramédico Fadi Dekaidek, segundo o serviço de ambulância.