Candidatos a primeiro-ministro do Japão preparam propostas para liderança e mercados recuam

Ele instruiu seu Partido Liberal Democrático (PLD) -- que governou o Japão durante a maior parte de sua história pós-guerra -- a realizar uma eleição de liderança de emergência. O partido planeja realizar a votação em 4 de outubro, disse à Reuters uma autoridade do PLD próxima ao assunto.

O iene afundou e os rendimentos dos títulos de super longo prazo atingiram recordes de alta depois que a renúncia de Ishiba alimentou a especulação de que as políticas favorecidas pelos possíveis sucessores -- como Sanae Takaichi, que tem uma visão fiscal mais leniente -- podem prejudicar a economia avançada mais endividada do mundo.

"O PLD está enfrentando a pior crise desde a sua fundação", disse o ex-ministro das Relações Exteriores Toshimitsu Motegi, 69 anos, aos repórteres na segunda-feira, ao anunciar seu plano de concorrer à liderança.

"Devemos nos unir rapidamente para enfrentar nossos sérios desafios em casa e no exterior e levar o país adiante."

O secretário-chefe do Gabinete, Yoshimasa Hayashi, também pretende concorrer à liderança, disse à Reuters uma fonte próxima ao principal porta-voz do governo.

Os principais candidatos, entretanto, são a veterana do PLD Takaichi e Shinjiro Koizumi, filho do ex-primeiro-ministro Junichiro Koizumi, que ganhou destaque como ministro da Agricultura de Ishiba, encarregado de tentar controlar a alta dos preços do arroz.