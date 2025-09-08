Chefe da AIEA diz ao Irã que não resta muito tempo em negociação sobre inspeções

A AIEA e o Irã estão agora em negociações sobre as "modalidades" de uma retomada total das inspeções, embora Grossi diga que isso não altera o dever do Irã de permitir medidas de verificação, como inspeções, como parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear.

"Ainda há tempo, mas não muito. Sempre há tempo suficiente quando há boa fé e um claro senso de responsabilidade", disse Grossi em declaração em uma reunião trimestral do Conselho de Governadores da AIEA, composto por 35 nações.

"Houve progresso. Espero sinceramente que nos próximos dias seja possível chegar a uma conclusão bem-sucedida dessas discussões a fim de facilitar a retomada, a retomada total, de nosso trabalho indispensável com o Irã", acrescentou.

As conversas estão ocorrendo em um cenário em que três potências da Europa iniciaram um processo de 30 dias em 28 de agosto para reimpor as sanções ao Irã. As restrições foram suspensas em um acordo nuclear de 2015 entre o Irã e as principais potências que se desfez depois que o presidente Donald Trump retirou os EUA do acordo em 2018.

Essas três potências - França, Reino Unido e Alemanha, conhecidas como E3 - afirmaram que seguirão com a reimposição de sanções sob o chamado processo "snapback", a menos que as inspeções da AIEA sejam totalmente retomadas no Irã, e Teerã preste contas de seu grande estoque de urânio de qualidade próxima à de armas e retome as negociações nucleares com os Estados Unidos.

"Estou confiante de que, com essas medidas práticas (sobre inspeções) em vigor, outras consultas e processos diplomáticos importantes encontrarão um terreno mais promissor para avançar em direção a resultados positivos", afirmou Grossi, aparentemente referindo-se à diplomacia mais ampla, como as discussões Irã-E3.