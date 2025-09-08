Com apelos sobre Gaza, papa Leão mostra estilo diplomático discreto, mas robusto

Francisco, por exemplo, surpreendeu até mesmo autoridades seniores do Vaticano ao sugerir a um jornalista, no final de 2024, que Israel poderia estar cometendo genocídio com sua campanha militar em Gaza, comentários que provocaram uma forte reação dos líderes israelenses.

Leão tende a evitar surpresas em público. Ele prefere trabalhar nos bastidores, em coordenação com o amplo aparato de política externa do Vaticano, e enfatiza as discussões pessoais com líderes estrangeiros.

"O papa Francisco estava muito mais inclinado a aproveitar a atenção que recebia da mídia diretamente", disse Massimo Faggioli, um acadêmico italiano do Trinity College Dublin, na Irlanda, que acompanha o Vaticano.

"Leão quer falar diretamente com o interlocutor (...) e está inclinado a usar os canais tradicionais para transmitir mensagens, sabendo que as pessoas que estão envolvidas nas questões vão prestar atenção", disse ele.

Em sua audiência pública semanal na Praça de São Pedro na última quarta-feira, Leão não mencionou a guerra em Gaza. Um dia depois, ele se reuniu em particular com Herzog no Vaticano -- a primeira vez que um papa recebeu um líder israelense em sete anos.

O evento, assim como todas as reuniões papais com dignitários estrangeiros, foi realizado a portas fechadas, mas o Vaticano emitiu uma declaração incomumente longa, dizendo que Leão e as principais autoridades diplomáticas do Vaticano lamentaram a "trágica situação em Gaza" com Herzog.