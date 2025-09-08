'É melhor eu andar sozinho': homem acusado de tentar matar Trump se prepara para se defender em julgamento

Um agente do Serviço Secreto dos EUA avistou Routh escondido na fileira de árvores e abriu fogo, fazendo com que Routh fugisse antes de disparar um tiro, de acordo com documentos judiciais.

Routh se declarou inocente de todas as acusações.

O julgamento no tribunal federal de Fort Pierce, Flórida, que começou com a seleção do júri na segunda-feira, provavelmente fornecerá um relato detalhado do que os promotores alegam ter sido o segundo atentado contra a vida de Trump em um período de dois meses. O atirador do primeiro atentado, que feriu Trump na orelha, foi morto no local.

Também é provável que teste até onde Routh, um empreiteiro de telhados em dificuldades com um histórico de defesa quixotesca de democracias vulneráveis, incluindo Ucrânia e Taiwan, pode ir para transformar o processo em um fórum para suas próprias opiniões.

A juíza distrital dos EUA Aileen Cannon, que supervisiona o caso, rejeitou na segunda-feira as perguntas propostas por Routh aos possíveis jurados do caso, classificando-as como "muito equivocadas" e irrelevantes para o processo. As perguntas, disse Cannon, incluíam questionamentos sobre o ativismo estudantil pró-palestino e o apoio de Trump à tomada da Groenlândia pelos EUA.

Desde que demitiu sua equipe de defensores públicos em julho, Routh usou documentos judiciais para propor uma "sessão de intimidação" com Trump, sugeriu a possibilidade de se trocar por um prisioneiro mantido pela China ou pelo Irã e tentou, sem sucesso, apresentar depoimentos de especialistas sobre seu próprio "narcisismo".