França enfrenta mais turbulência com governo à beira do colapso antes do voto de confiança

A turbulência também ameaça a capacidade da França de controlar sua dívida, com o risco de novos rebaixamentos de crédito à medida que os spreads dos títulos -- um indicador do prêmio de risco que os investidores exigem para manter a dívida francesa -- aumentam.

A França enfrenta uma forte pressão para sanar suas finanças, com o déficit do ano passado quase o dobro do limite imposto pela União Europeia de 3% da produção econômica e a dívida pública em 113,9% do PIB.

O voto de confiança está programado para a tarde desta segunda-feira, com um discurso de abertura de Bayrou, seguido por líderes de todos os grupos políticos. O resultado da votação poderá ser divulgado por volta das 14h (horário de Brasília).

Os líderes da oposição de todo o espectro político deixaram claro que manteriam seus planos de votar pela destituição de Bayrou.

"Quero dizer a vocês que estou muito feliz com a queda do governo hoje. Para muitos franceses, é um alívio", disse Manuel Bompard, do partido de extrema esquerda França Insubmissa, à emissora franceinfo, fazendo eco a comentários semelhantes de outros partidos.

Caso Bayrou de fato caia, o presidente Emmanuel Macron provavelmente terá que encontrar outro chefe de governo capaz de conduzir um orçamento pelo Parlamento, menos de um ano após a destituição do antecessor conservador de Bayrou, Michel Barnier.