Israel promete "furacão" de ataques em Gaza para forçar Hamas a aceitar rendição

"Um poderoso furacão atingirá os céus da Cidade de Gaza hoje, e os telhados das torres terroristas tremerão", escreveu o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, no X.

"Esse é um aviso final para os assassinos e estupradores do Hamas em Gaza e nos hotéis de luxo no exterior: Libertem os reféns e deponham suas armas -- ou Gaza será destruída e vocês serão aniquilados."

A postagem de Katz foi publicada antes dos relatos de um tiroteio em um ponto de ônibus em Jerusalém que matou seis pessoas, incluindo um cidadão espanhol. O Hamas elogiou os agressores.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) bombardearam um bloco de 12 andares no centro da Cidade de Gaza, onde dezenas de famílias desabrigadas estavam alojadas, três horas depois de pedir que as pessoas que estavam dentro do bloco e em centenas de barracas nos arredores deixassem o local.

Em um comunicado, a IDF disse que os militantes do Hamas que haviam "plantado meios de coleta de informações" e dispositivos explosivos estavam operando perto do prédio e "usaram-no durante toda a guerra para planejar e promover ataques terroristas contra as forças da IDF".

De acordo com uma autoridade israelense sênior, a última proposta dos EUA exige que o Hamas devolva todos os 48 reféns vivos e mortos restantes no primeiro dia de um cessar-fogo, durante o qual seriam realizadas negociações para encerrar a guerra.