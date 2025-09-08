Kremlin diz que sanções nunca forçarão Rússia a mudar de rumo

Putin diz que a economia russa, que cresceu mais rápido do que a dos países do G7 e desafiou as previsões ocidentais de um colapso, principalmente graças aos gastos com o esforço de guerra, tem resistido bem. Ele ordenou que empresas e autoridades desafiassem as sanções de todas as formas possíveis.

"Nenhuma sanção será capaz de forçar a Federação Russa a mudar a posição consistente sobre a qual nosso presidente tem falado repetidamente", disse o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov ao repórter do Kremlin Alexander Yunashev.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no domingo que estava pronto para passar para uma segunda fase de sanções à Rússia, o mais próximo que chegou de sugerir que reforçará as sanções contra Moscou ou contra aqueles que compram seu petróleo.

O presidente do Conselho da UE, António Costa, disse que as novas sanções da União Europeia estavam sendo coordenadas de perto com os EUA.

A Rússia controla um quinto da Ucrânia e lançou seu maior ataque aéreo da guerra no fim de semana, incendiando o principal prédio do governo em Kiev e matando pelo menos quatro pessoas, segundo autoridades ucranianas.

Moscou disse que usou aeronaves, drones, mísseis e artilharia para atacar fábricas de armamentos, campos de aviação, arsenais e infraestrutura de transporte usados pelo Exército.