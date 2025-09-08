Lula defende integração financeira e comércio entre países do Brics para combater protecionismo

BRASÍLIA (Reuters) - Em reunião virtual do Brics convocada pelo Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira que a integração financeira e o comércio entre os integrantes do bloco sejam usados para mitigar os efeitos do protecionismo no comércio mundial.

Em seu discurso, Lula disse ainda, sem citar os Estados Unidos, que a "chantagem tarifária" está sendo usada para conquista de mercados e para "interferir em questões domésticas".

O governo brasileiro, que ocupa a presidência rotativa do bloco, chamou a reunião virtual para discutir o impacto das tarifas norte-americanas sobre os países do Brics.