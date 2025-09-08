Lula lidera cenários eleitorais, mas há demanda por novidade na política, diz CNT/MDA

O presidente também fica à frente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). De acordo com o levantamento, neste cenário de 1º turno, Lula teria 35,8%, e Tarcísio, 17,1%. Neste cenário, Ciro Gomes tem 11,6%.

No terceiro cenário levantado, Lula lidera com 37,1%, seguido do filho de Bolsonaro e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com 14,6%, e de Ciro Gomes, com 12,3%.

Para um eventual segundo turno, foram testados seis cenários. Quando seu adversário é Bolsonaro, o levantamento registra um crescimento de Lula, que ultrapassa seu antecessor. O petista passa de 41% em junho para 45,7% em setembro. Bolsonaro sai de 44% na rodada anterior para 37,7% agora.

Bolsonaro está inelegível por duas condenações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito, entre outros crimes.

Quando o adversário de Lula em um eventual segundo turno é o governador de São Paulo, o petista registra 43,9% contra 37,6% de Tarcísio. Em junho, os dois estavam em empate técnico, com Lula registrando 41% e Tarcísio, 40%.

O cenário de um segundo turno entre Lula e Ciro Gomes mostra o petista numericamente à frente, mas os dois em empate técnico, com 39,4% a 36,0%.