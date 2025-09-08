Messi precisa ser deixado em paz para decidir se jogará Copa de 2026, diz técnico da Argentina

Messi colocou em dúvida sua presença no próximo Mundial depois de marcar dois gols na vitória da Argentina por 3 x 0 sobre a Venezuela, na quinta-feira, em Buenos Aires, na penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas.

"No momento eu direi. Por lógica, o mais normal é que não jogue uma Copa do Mundo aos 39 anos. São nove meses, está bem perto, e ao mesmo tempo é muito, mas é uma questão de viver o dia a dia e tentar ser feliz", disse Messi.

O atacante de 38 anos mostrou-se cauteloso após ter ficado afastado de vários jogos de seu time, o Inter Miami, por lesões.

"Quando me sinto bem, eu aproveito. E se eu não estiver bem, a verdade é que fico mal, prefiro não jogar. Então vamos ver o que acontece", disse o capitão da seleção argentina.

Devido aos recentes problemas físicos de Messi, Scaloni decidiu que o astro não viajará com a seleção para a partida final das eliminatórias, contra o Equador, em Guayaquil, na terça-feira.

(Reportagem de Ramiro Scandolo)