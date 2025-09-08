Milei, da Argentina, precisará buscar alianças após derrota eleitoral

O principal índice de ações de Buenos Aires caiu cerca de 12% nas negociações da tarde de segunda-feira, enquanto o peso caiu 5% e os títulos caíram 4%.

A votação na província de Buenos Aires -- que representa quase 40% do eleitorado total do país sul-americano -- é amplamente vista como um termômetro para as eleições de meio de mandato de outubro. A votação de domingo é, no entanto, separada, decidindo as cadeiras legislativas locais e não a representação em nível nacional.

Embora a província seja um reduto histórico do partido peronista, a escala de sua vitória levantou dúvidas sobre a capacidade do governo minoritário de alcançar a maioria no Congresso e aprovar leis para levar adiante sua agenda política.

Embora o governo de Milei tenha reduzido a inflação de três dígitos desde que assumiu o cargo em dezembro de 2023, sua popularidade foi abalada nas últimas semanas por denúncias de corrupção e por impactos de suas medidas de austeridade, que têm provocado protestos regulares na capital.

O analista político Andres Malamud disse que Milei precisa voltar à estratégia de seu primeiro ano no cargo e se concentrar na construção de alianças políticas para defender seu programa.

"Para restaurar o equilíbrio, Milei deve fazer o que fez em seu primeiro ano: estabilizar a economia e reconstruir a coalizão", disse ele.