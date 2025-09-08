Oposição da Turquia usa mesas e cadeiras para bloquear cerco da polícia

Do lado de fora do prédio, centenas de policiais detiveram manifestantes, usaram spray de pimenta e brigaram com líderes do CHP, principal adversário do presidente Tayyip Erdogan.

Na semana passada, um tribunal de Istambul decidiu destituir o chefe da província de Istambul, Ozgur Celik, do CHP, por supostas irregularidades. O tribunal determinou que Gursel Tekin, ex-vice-presidente do CHP, substituísse Celik em caráter interino.

O CHP rejeitou a decisão como "nula e sem efeito", disse que Tekin havia sido expulso do partido e prometeu não ceder o cargo de Celik a ninguém.

Após reunião do gabinete, o presidente Tayyip Erdogan afirmou que a oposição precisa respeitar o Estado de Direito e parar de perturbar a paz da nação.

"Ninguém na Turquia está fora do alcance da lei. Criticar as decisões judiciais é uma coisa, e desrespeitá-las é outra. Não reconhecer as decisões judiciais é um desafio flagrante ao Estado de Direito. Isso não será tolerado", disse Erdogan.

Tekin, nomeado pelo tribunal, chegou à sede do CHP nesta segunda-feira em meio aos protestos para assumir o cargo. Ele entrou no prédio com o apoio da polícia após impasse com membros do partido. Ele disse a jornalistas que não estava trabalhando para o Estado e prometeu ajudar a resolver os problemas do CHP.