Parlamento francês vota pela destituição do primeiro-ministro e aprofunda crise política

A tarefa mais urgente do próximo governo será a aprovação de um orçamento, o mesmo desafio que Bayrou enfrentou quando assumiu o cargo. Garantir o apoio de um Parlamento muito dividido será igualmente difícil.

"Vocês têm o poder de derrubar o governo, mas não têm o poder de apagar a realidade", disse François Bayrou aos parlamentares antes de perder o voto de confiança, com 364 votos contra ele e apenas 194 a seu favor.

"A realidade permanecerá implacável: as despesas continuarão a aumentar e o ônus da dívida, já insuportável, ficará mais pesado e mais caro", disse ele.

Bayrou, que assumiu o cargo de primeiro-ministro há apenas nove meses, apresentará sua renúncia na terça-feira, informou seu gabinete.

Bayrou havia convocado o voto de confiança inesperadamente para tentar obter apoio parlamentar para sua estratégia de reduzir um déficit que é quase o dobro do teto de 3% da União Europeia e para começar a lidar com uma dívida equivalente a 114% do PIB.

Mas os partidos de oposição estavam pouco dispostos a apoiar a economia planejada de 44 bilhões de euros no Orçamento do próximo ano, com uma eleição para o sucessor de Macron em 2027.