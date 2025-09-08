Acidente entre ônibus e trem de carga deixa 10 mortos e 61 feridos no México

As autoridades mexicanas disseram que pelo menos 10 pessoas morreram e 61 ficaram feridas depois que um trem de carga colidiu com um ônibus de passageiros de dois andares a noroeste da Cidade do México nesta segunda-feira.
