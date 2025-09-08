Presidente chinês pede aos países do Brics que resistam ao protecionismo

PEQUIM (Reuters) - O presidente chinês, Xi Jinping, pediu na segunda-feira aos países do Brics que salvaguardem o sistema multilateral de comércio e resistam a todas as formas de protecionismo, ao discursar em uma cúpula virtual do grupo, informou a mídia estatal Xinhua.

Xi também instou os países do Brics a explorarem suas próprias vantagens e aprofundarem a cooperação em diversas áreas, incluindo comércio e economia, finanças e tecnologia.

"Quanto mais estreita for a cooperação entre os países do Brics, mais confiança, opções e resultados efetivos eles terão para enfrentar os riscos e desafios externos", afirmou Xi, segundo a agência de notícias.