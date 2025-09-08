Presidente da Ferrari prestará serviço comunitário em caso de fraude fiscal

Elkann também negociou um ano de serviço comunitário, encerrando assim uma investigação criminal contra ele por suposta fraude fiscal em relação à herança.

A promotoria declarou que aprova o acordo, que agora precisa ser ratificado por um juiz.

Na Itália, um acordo não implica em admissão de culpa.

O acordo inclui a retirada do processo criminal contra os irmãos de Elkann, Lapo e Ginevra.

Um porta-voz dos três irmãos havia dito em julho que um acordo fiscal havia sido firmado com a agência de receita fiscal, mas não informou o valor do acordo.

O pagamento dos 183 milhões de euros encerra todas as investigações sobre evasão de impostos de um patrimônio estimado pelas autoridades italianas em cerca de 800 milhões de euros.