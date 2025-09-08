Quarenta e cinco soldados colombianos são libertados em região de tráfico de drogas, diz Exército

(Reuters) - Quarenta e cinco soldados colombianos detidos em uma área de tráfico de drogas no oeste do país foram libertados, informou o Exército colombiano nesta segunda-feira, pondo fim ao mais recente de uma série de incidentes do tipo atribuídos pelo governo aos rebeldes, que rejeitam um acordo de paz de 2016.

A Força Aérea colombiana recuperou os soldados "sem incidentes" e todos foram devolvidos "sãos e salvos", disse a terceira divisão do Exército colombiano no X.

O ministro da Defesa, Pedro Sanchez, informou no fim do domingo que os soldados eram mantidos por cerca de 600 pessoas em El Tambo, no departamento montanhoso de Cauca, no oeste da Colômbia.