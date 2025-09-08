Dezenove morrem no Nepal em protesto da "Geração Z" contra proibição de redes sociais

"A polícia está atirando indiscriminadamente", disse um manifestante à agência de notícias ANI. "(Eles) dispararam balas que não me acertaram, mas atingiram um amigo que estava atrás de mim. Ele foi atingido na mão."

Mais de 100 pessoas, incluindo 28 policiais, estavam recebendo tratamento médico para ferimentos, informou o policial Shekhar Khanal à Reuters. Manifestantes transportavam os feridos para o hospital em motos.

Outras duas pessoas morreram quando os protestos na cidade de Itahari, no leste do país, se tornaram violentos, informou a polícia.

O primeiro-ministro K.P. Sharma Oli convocou uma reunião ministerial de emergência para discutir os distúrbios, que eclodiram depois que milhares de jovens, muitos deles vestindo uniformes escolares ou universitários, foram às ruas na manhã de segunda-feira.

Ekram Giri, porta-voz do Parlamento, afirmou que alguns manifestantes entraram nas instalações, mas não no prédio principal, e foram expulsos pela polícia.

Os organizadores dos protestos, que se espalharam por outras cidades do país no Himalaia, chamaram-nos de "manifestações da Geração Z". Eles dizem que os protestos refletem a frustração generalizada dos jovens com o governo e a raiva em relação às suas políticas.