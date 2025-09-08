Secretário de Defesa dos EUA diz aos marinheiros em Porto Rico: isso não é treinamento

"O que vocês estão fazendo agora - não é treinamento", disse Hegseth a bordo do navio de assalto anfíbio USS Iwo Jima, em comentários mostrados em um vídeo publicado pelo Pentágono no X.

"Este é o exercício do mundo real em nome dos interesses nacionais vitais dos Estados Unidos da América para acabar com o envenenamento do povo norte-americano."

Trump ordenou que o Departamento de Defesa seja renomeado como Departamento de Guerra, uma mudança que exigirá ação do Congresso. O novo nome também se aplicaria a Hegseth, alterando seu título para "secretário de Guerra".

O USS Iwo Jima estava posicionado na costa de Porto Rico, um território dos EUA localizado ao norte da Venezuela, no Caribe, onde Hegseth e o chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Caine, estiveram mais cedo.

A governadora de Porto Rico, Jenniffer González, os cumprimentou quando chegaram à ilha.

"Agradecemos a @POTUS Trump e seu governo por reconhecerem o valor estratégico que Porto Rico tem para a segurança nacional dos Estados Unidos e a luta contra os cartéis de drogas em nosso hemisfério, perpetuados pelo narcoditador Nicolás Maduro", escreveu González, uma republicana, no X.