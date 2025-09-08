Trump não consegue anular veredicto de US$83 milhões por prejudicar reputação de escritora

"As indenizações devidamente concedidas pelo júri foram razoáveis à luz dos fatos extraordinários e flagrantes deste caso", escreveu um painel de três juízes em um parecer unânime.

Nem a Casa Branca nem os advogados pessoais de Trump no caso responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Em 13 de junho, o 2º Circuito confirmou o veredicto separado de US$5 milhões do júri de Carroll contra Trump em maio de 2023 por uma difamação semelhante e por agressão sexual.

Carroll, 81 anos, ex-colunista da revista Elle, acusou Trump de tê-la atacado por volta de 1996 em um provador da loja de departamentos Bergdorf Goodman.

Trump negou sua alegação pela primeira vez em junho de 2019, dizendo a um repórter que Carroll "não era meu tipo" e que ela havia inventado a história para vender seu livro de memórias "What Do We Need Men For?" (Para que precisamos dos homens?, em tradução livre)

Ele basicamente repetiu seus comentários em uma publicação no Truth Social em outubro de 2022, o que levou ao veredicto de US$5 milhões, embora o júri não tenha concluído que Trump tenha estuprado Carroll.