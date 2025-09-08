Venezuela ampliará tropas para combater tráfico de drogas enquanto EUA fortalecem presença militar no Caribe

CARACAS (Reuters) - A Venezuela prometeu no domingo aumentar drasticamente as tropas nos Estados costeiros para combater o tráfico de drogas -- uma medida que ocorre depois que os Estados Unidos ordenaram o envio de mais 10 caças a Porto Rico para realizar operações contra os cartéis de drogas.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou o envio de mais tropas para a região de Guajira, no Estado de Zulia, e para a península de Paraguaná, em Falcón, disse o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, acrescentando que a área constitui "uma rota do tráfico de drogas".

A presença militar na ilha de Nueva Esparta e nos Estados de Sucre e Delta Amacuro também será ampliada. Cerca de 25.000 soldados devem ser enviados, em comparação com os 10.000 que foram enviados aos Estados de Zulia e Táchira, que fazem fronteira com a Colômbia, segundo o ministro.