Xi Jinping apoia cooperação mais estreita com Coreia do Norte, diz KCNA

SEUL (Reuters) - O presidente chinês, Xi Jinping, disse que estava disposto a fortalecer as comunicações estratégicas e cooperar estreitamente com a Coreia do Norte, informou a mídia estatal norte-coreana KCNA na terça-feira (horário local).

Xi enviou felicitações ao líder norte-coreano Kim Jong Un pelo 77º aniversário da fundação da Coreia do Norte, disse a KCNA.

"O lado chinês está pronto para dar as mãos para promover a amizade entre a China e a RPDC e a causa socialista dos dois países por meio da intensificação da comunicação estratégica, visitas rápidas e estreita cooperação com o lado da RPDC", disse a mensagem de Xi, segundo a KCNA, referindo-se ao nome oficial da Coreia do Norte.