Alunos do ensino médio dos EUA têm pior desempenho em leitura em 30 anos

O relatório também mostrou que 45% dos alunos do último ano do ensino médio não têm habilidades básicas em matemática, um aumento de cinco pontos percentuais em relação a 20 anos atrás, e 38% dos alunos da oitava série norte-americana não têm habilidades básicas de ciências, um aumento de cinco pontos percentuais em relação a 2019, mas sem diferença significativa em relação a 2009.

"Esses resultados são preocupantes", disse o Comissário Interino do NCES, Matthew Soldner, em um comunicado.

O relatório identificou disparidades regionais, com as pontuações de matemática e leitura no último ano do ensino médio e as pontuações de ciências do oitavo ano diminuindo no Sul e no Centro-Oeste entre 2019 e 2024.

A divulgação dos dados ocorre em meio a grandes mudanças na educação dos EUA. O republicano Donald Trump esvaziou o Departamento de Educação.

A lei federal proíbe o departamento de controlar operações escolares, incluindo currículo, instrução e pessoal. A autoridade sobre essas decisões pertence aos governos estaduais e municipais, que fornecem mais de 85% do financiamento das escolas públicas.

Em um vídeo que acompanhou a divulgação, a Secretária de Educação Linda McMahon apresentou os resultados como mais uma justificativa para o desmantelamento do departamento.