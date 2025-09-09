Ataque aéreo russo em posto de coleta de pensões no leste da Ucrânia deixa 23 mortos

KIEV (Reuters) - Um ataque aéreo russo matou 23 civis que estavam recebendo suas pensões em um vilarejo no leste da Ucrânia, disseram autoridades nesta terça-feira, e o presidente Volodymyr Zelenskiy pediu aos aliados de Kiev que aumentem a pressão sobre Moscou para encerrar a guerra.

Tropas russas têm realizado uma ofensiva em grande parte da região de Donetsk, no leste do país, enquanto os esforços diplomáticos para acabar com a guerra de três anos e meio estão praticamente paralisados.

Zelenskiy disse que uma bomba guiada atingiu o vilarejo de Yarova, a cerca de 24 km da cidade de Sloviansk e vários quilômetros atrás da linha de frente.