Ataque aéreo russo em vilarejo ucraniano mata mais de 20 pessoas, diz Zelenskiy

KIEV (Reuters) - Um ataque aéreo russo matou mais de 20 civis que estavam recebendo suas pensões em um vilarejo no leste da Ucrânia, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy na terça-feira.

Ele pediu que os aliados de Kiev pressionem a Rússia, cujas forças têm realizado uma ofensiva em grande parte da região de Donetsk, no leste do país, enquanto os esforços diplomáticos para acabar com a guerra de três anos e meio estão praticamente paralisados.

Zelenskiy disse que o ataque aéreo russo atingiu o vilarejo de Yarova, a cerca de 24 km da cidade de Sloviansk e vários quilômetros atrás da linha de frente.