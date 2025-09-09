Autoridade do Hamas diz na TV que líderes do Hamas sobreviveram ao ataque israelense em Doha; filho de líder morreu
CAIRO (Reuters) - Suhail al-Hindi, membro do escritório político do Hamas, disse que a liderança principal do grupo sobreviveu a um ataque israelense em Doha, em uma entrevista à TV Al Jazeera.
O filho do chefe do Hamas em Gaza exilado, Khalil al-Hayya, foi morto no ataque.
(Reportagem de Jaidaa Taha, Nidal Al-Mughrabi e Yomna Ehab)
