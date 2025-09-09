"Bloqueiem tudo": Movimento de protesto aumenta problemas políticos de Macron

O movimento "Bloqueiem tudo" surgiu online em maio entre os grupos de direita, segundo pesquisadores e autoridades, mas desde então foi assumido pela esquerda e pela extrema-esquerda.

A falta de uma liderança centralizada e a organização por meio das mídias sociais e do Telegram dificultam a avaliação de quão perturbador poderá ser o dia de ação na quarta-feira.

O governo não está se arriscando, planejando empregar 80.000 policiais para conter os protestos que podem chegar a 100.000 pessoas e atingir aeroportos, estações de trem e rodovias com bloqueios ou atos de sabotagem.

O crescente apoio online do movimento destaca uma profunda veia de descontentamento popular contra o que os manifestantes consideram uma elite governante disfuncional que prega um doloroso evangelho de austeridade.

"Estou extremamente irritado com o sistema político da França, que favorece as grandes corporações, que favorece os bilionários ultrarricos e que... corrói os direitos dos cidadãos franceses comuns -- exatamente aqueles que mantêm o país funcionando", disse Mathieu Jaguelin, 43 anos, um guia turístico do sudoeste da França que participa de vários grupos "Bloqueiem Tudo" no Telegram.

O Ministério do Interior da França não quis fazer comentários para esta reportagem.