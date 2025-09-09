Cabeças de porco com nome do presidente francês são encontradas perto de mesquitas de Paris

PARIS (Reuters) - Cabeças de porco apareceram do lado de fora de pelo menos nove mesquitas em Paris e arredores nesta terça-feira, disseram autoridades, com o nome do presidente francês Emmanuel Macron rabiscado em cinco delas.

As autoridades não informaram quem poderia estar por trás dos ataques, mas prometeram apoio à população muçulmana da França, em um momento de crescente sentimento anti-islâmico. A França tem a maior população de muçulmanos da Europa, mais de 6 milhões, para quem os porcos são considerados impuros.

"Quero que nossos compatriotas muçulmanos possam praticar sua fé em paz", disse o ministro do Interior, Bruno Retailleau, aos repórteres. "Entendo que eles se sintam magoados."