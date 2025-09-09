Catar diz que relatos sobre ter sido informado previamente de ataque israelense a Doha são falsos

(Reuters) - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar Majed Al-Ansari disse na terça-feira que os relatos sobre o Catar ter sido informado de antemão sobre um ataque israelense a Doha são falsos e que a ligação recebida de autoridade dos EUA ocorreu quando o som das explosões era ouvido.

(Reportagem de Yomna Ehab e Jaidaa Taha)