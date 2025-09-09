Congresso dos EUA divulga "livro de aniversário" de Epstein, incluindo suposta carta de Trump

Os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara divulgaram a carta na segunda-feira depois que o Congresso recebeu o "livro de aniversário" de 2003 dos advogados de Epstein. A carta é datada de três anos antes de as alegações de abuso sexual por parte de Epstein se tornarem públicas em 2006.

Mais tarde na segunda-feira, os republicanos que controlam o Comitê de Supervisão divulgaram centenas de páginas de documentos entregues pelos advogados de Epstein, incluindo o "livro de aniversário" completo, o testamento de Epstein e seu acordo de não acusação de 2007 com os promotores na Flórida.

A carta de aniversário contém o texto de um suposto diálogo entre Trump e Epstein, no qual Trump o chama de "amigo" e diz: "Que todo dia seja mais um segredo maravilhoso". O texto está contido em um esboço da silhueta de uma mulher nua.

O vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Taylor Budowich, denunciou a divulgação, dizendo que a assinatura na carta não é de Trump e fez alusão ao processo de Trump contra a empresa controladora do Journal, a News Corp.

"Está na hora da @newscorp abrir o talão de cheques, a assinatura não é dele. DIFAMAÇÃO!", postou Budowich no X.

O caso de Epstein, que morreu por suicídio na prisão em 2019, tem causado dor de cabeça política para Trump depois que muitos de seus apoiadores adotaram uma série de teorias da conspiração em torno do criminoso sexual condenado.