Desmatamento cai 48% na Amazônia em agosto, diz Marina Silva

(Reuters) - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, anunciou nesta terça-feira que o desmatamento na Amazônia apresentou uma redução de 48% em agosto em comparação ao mesmo mês do ano passado, e acrescentou que houve uma queda "significativa" do desmatamento no Cerrado, sem entrar em detalhes.

A ministra adiantou os números do desmatamento ao discursar em Manaus, em cerimônia de lançamento do Programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Agora um dado recente, de agosto deste ano, comparando ao ano passado, nós temos uma redução do desmatamento de 48% na Amazônia, quando a gente compara agosto a agosto. E uma queda altamente significativa também no Cerrado, que estava fora de controle", disse a ministra.