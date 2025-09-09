Dino vota pela condenação de Bolsonaro e demais 7 réus por tentativa de golpe; placar de 2 a 0

Dino disse que Bolsonaro era a “figura dominante” na organização criminosa.

“Era quem, de fato, tinha o domínio de todos eventos que estão narrados nos autos, e as ameaças ao ministro Barroso, Fux, Fachin, Alexandre e, portanto, à instituição”, afirmou Dino, chamando o discurso do ex-presidente no ato de 7 de Setembro de 2021 de “coerção ilegítima”.

Para Dino, não há dúvida de que a culpa de Bolsonaro e de seu ex-companheiro de chapa, o general da reserva Walter Braga Netto, é elevada e que a dosimetria da pena deve estar de acordo com essa avaliação.

Em um indício de divergência com Moraes, o ministro afirmou que a participação dos ex-ministros Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno e do ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência Alexandre Ramagem foi de menor relevância.

Entretanto, Dino disse que isso deve ser considerado na hora de fixação da pena, em caso de condenação.

“Há patamares diferentes de culpabilidade e nos cabe encontrar as técnicas que conduzam ao julgamento técnico e justo”, afirmou.