Flotilha para Gaza diz que barco foi atingido por drone em porto da Tunísia; autoridades negam ataque

A embarcação de bandeira portuguesa, que transportava o comitê de direção da flotilha, sofreu danos causados pelo fogo em seu convés principal e no depósito abaixo do convés, informou o GSF em um comunicado.

A flotilha é uma iniciativa internacional que busca romper o bloqueio naval de Israel e levar ajuda humanitária a Gaza, devastada pela guerra, usando barcos civis apoiados por delegações de 44 países, incluindo a ativista sueca Greta Thunberg e a política de esquerda portuguesa Mariana Mortágua.

Um vídeo postado pelo GSF no X mostrou o momento em que "o Family Boat foi atingido de cima", capturando um objeto voador luminoso atingindo a embarcação, com fumaça subindo logo em seguida.

Após o ataque, dezenas de pessoas se reuniram do lado de fora do porto de Sidi Bou Said, onde os barcos da flotilha estavam localizados no momento do incidente, agitando bandeiras palestinas e gritando "Palestina Livre", disse uma testemunha da Reuters.

Israel impôs um bloqueio naval ao enclave costeiro desde que o Hamas assumiu o controle de Gaza em 2007, dizendo que o objetivo é impedir que armas cheguem ao grupo militante.

O bloqueio permaneceu em vigor durante a guerra atual, que começou quando o Hamas atacou o sul de Israel em outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e fazendo cerca de 250 reféns, segundo os registros israelenses.