Governo brasileiro condena sanções econômicas ou ameaças de uso da força, diz Itamaraty

Em sua nota, o Itamaraty destaca que "o primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas".

"É esse o dever dos Três Poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania", segue a nota.

"O governo brasileiro repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais."

Trump adotou um tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros que entram nos EUA sob a justificativa de que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sofrendo uma "caça às bruxas". Bolsonaro está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito, entre outros crimes.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), seu filho, tem declaradamente atuado junto a autoridades norte-americanas por sanções em busca da liberdade do pai.

Mais cedo, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou a declaração da porta-voz da Casa Branca.