Hamas reivindica responsabilidade por ataque a tiros mortal de segunda-feira em Jerusalém

CAIRO (Reuters) - O braço armado do Hamas, Brigadas al-Qassam, reivindicou nesta terça-feira a responsabilidade pelo ataque a tiros que matou seis pessoas nos arredores de Jerusalém na segunda-feira.
(Reportagem de Nidal al-Mughrabi)
CAIRO (Reuters) - O braço armado do Hamas, Brigadas al-Qassam, reivindicou nesta terça-feira a responsabilidade pelo ataque a tiros que matou seis pessoas nos arredores de Jerusalém na segunda-feira.
(Reportagem de Nidal al-Mughrabi)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.