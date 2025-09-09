Assine UOL
Hamas reivindica responsabilidade por ataque a tiros mortal de segunda-feira em Jerusalém

CAIRO (Reuters) - O braço armado do Hamas, Brigadas al-Qassam, reivindicou nesta terça-feira a responsabilidade pelo ataque a tiros que matou seis pessoas nos arredores de Jerusalém na segunda-feira.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi)

