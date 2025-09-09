Índia e UE se esforçam para fechar lacunas em negociações comerciais à medida que prazo final se aproxima

As negociações, relançadas em 2022, ganharam ritmo desde a reeleição de Trump. Bruxelas também, diante das tarifas de Trump, acelerou seu impulso para alianças comerciais, fechando acordos com o México e com o Mercosul e intensificando as negociações com a Índia, a Indonésia e os Emirados Árabes Unidos.

Um pacto com a UE também poderia aproximar a Índia do Ocidente, após o desconforto com a recente visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, à China para uma cúpula com a presença do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e outros líderes.

"As conversações com a UE estão progredindo bem", disse uma fonte do governo indiano, citando o telefonema de Modi com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na semana passada, quando ambos os líderes se comprometeram a concluir um acordo este ano.

Até o momento, 11 dos 23 capítulos em negociação foram finalizados, abrangendo alfândega, comércio digital, propriedade intelectual, concorrência, subsídios, solução de controvérsias e medidas antifraude, disse a fonte.

Mas ainda há pontos de atrito.

A Índia descartou concessões sobre agricultura e laticínios, citando os meios de subsistência dos agricultores, enquanto a UE está pressionando por maior acesso ao mercado indiano de automóveis e bebidas alcoólicas.