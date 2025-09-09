Israel ataca líderes do Hamas no Catar e atrai condenação internacional

O Catar é um importante parceiro de segurança dos Estados Unidos e abriga a Base Aérea de al-Udeid, a maior instalação militar dos EUA no Oriente Médio. Ele tem atuado como mediador ao lado do Egito nas negociações sobre um cessar-fogo na guerra de quase dois anos em Gaza.

Leavitt disse em um briefing que o governo Trump foi notificado pelo Pentágono de que Israel estava atacando o Hamas no Catar "pouco antes" e que o presidente Donald Trump conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, depois disso. Leavitt também disse que os militares dos EUA foram notificados "pouco antes do ataque", mas não respondeu quando perguntado por quem.

"O governo Trump foi notificado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos de que Israel estava atacando o Hamas, que, infelizmente, estava localizado em uma seção de Doha, a capital do Catar", disse Leavitt no briefing da Casa Branca.

"Bombardear unilateralmente dentro do Catar -- uma nação soberana e aliada próxima dos Estados Unidos que está trabalhando arduamente, assumindo corajosamente riscos conosco para intermediar a paz -- não faz avançar os objetivos de Israel ou dos Estados Unidos. Entretanto, eliminar o Hamas, que tem lucrado com a miséria dos que vivem em Gaza, é um objetivo digno."

O Catar condenou o ataque desta terça-feira como "covarde" e o considerou uma violação flagrante da lei internacional. É provável que o ataque seja um golpe sério, se não fatal, para os esforços de cessar-fogo, especialmente porque as negociações têm ocorrido com frequência no Catar.

O Hamas disse que cinco de seus membros foram mortos no ataque em Doha, incluindo o filho do chefe exilado de Gaza e principal negociador do Hamas, Khalil al-Hayya. Ele disse que Israel falhou no que o Hamas chamou de tentativa de assassinar a equipe de negociação de cessar-fogo do grupo.