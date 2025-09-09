Lula vê Ibama mais perto de conceder licença para Petrobras perfurar Foz do Amazonas

O Ibama já havia negado uma licença para a Petrobras, mas retomou o processo após um pedido de reconsideração da companhia, que veio com mudanças em seu planejamento exploratório.

Em agosto, a Petrobras realizou um amplo simulado de emergência, acompanhado pelo Ibama, que visa mostrar sua capacidade de lidar com um eventual acidente da região. A atividade é tida pela Petrobras como a última etapa antes que o órgão decida se dará o seu aval.

"Queremos preservar a Amazônia não como uma coisa intocável, mas que seja explorada, no mar ou em terra, da forma mais responsável", disse Lula, em entrevista à Rede Amazônica.

"Então, vamos explorar o petróleo. O que estamos é cumprindo etapas. A Petrobras já fez o teste (simulado), o Ibama deve estar satisfeito com o resultado da pesquisa, e o Ibama agora vai dar a licença para a gente fazer a primeira experiência."

Procurado, o Ibama não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

Na entrevista, Lula afirmou que a Petrobras é uma empresa que tem a mais importante experiência de prospecção de petróleo em águas profundas e defendeu que os recursos dos combustíveis fósseis são importantes para financiar a transição energética.