Lula vê Ibama mais perto de conceder licença para Petrobras perfurar Foz do Amazonas

Por Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou nesta terça-feira que o órgão ambiental federal Ibama está mais perto de conceder à Petrobras uma licença de perfuração exploratória para a Bacia da Foz do Rio Amazonas, em águas ultraprofundas do Amapá.
A petroleira busca há anos uma licença para perfurar a região, que tem grande potencial para novas descobertas, mas enormes desafios socioambientais.
O Ibama já havia negado uma licença para a Petrobras, mas retomou o processo após um pedido de reconsideração da companhia, que veio com mudanças em seu planejamento exploratório.
Em agosto, a Petrobras realizou um amplo simulado de emergência, acompanhado pelo Ibama, que visa mostrar sua capacidade de lidar com um eventual acidente da região. A atividade é tida pela Petrobras como a última etapa antes que o órgão decida se dará o seu aval.
"Queremos preservar a Amazônia não como uma coisa intocável, mas que seja explorada, no mar ou em terra, da forma mais responsável", disse Lula, em entrevista à Rede Amazônica.
"Então, vamos explorar o petróleo. O que estamos é cumprindo etapas. A Petrobras já fez o teste (simulado), o Ibama deve estar satisfeito com o resultado da pesquisa, e o Ibama agora vai dar a licença para a gente fazer a primeira experiência."
Procurado, o Ibama não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.
Na entrevista, Lula afirmou que a Petrobras é uma empresa que tem a mais importante experiência de prospecção de petróleo em águas profundas e defendeu que os recursos dos combustíveis fósseis são importantes para financiar a transição energética.
"O combustível fóssil do petróleo pode ser o dinheiro que falta para a gente fazer a revolução na nossa transição energética. Nós temos que ter um equilíbrio entre necessidade de preservação e necessidade de fazer a prospecção correta", afirmou.
