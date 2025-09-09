Macron, da França, nomeia o aliado Lecornu como novo primeiro-ministro

Macron foi forçado a nomear um quinto primeiro-ministro em menos de dois anos após o Parlamento destituir François Bayrou, nove meses após o início de seu mandato, por conta de seus planos para controlar a dívida crescente do país.

Ao entregar o cargo a Lecornu, Macron corre o risco de isolar o Partido Socialista, de centro-esquerda, e deixa o presidente e seu governo dependendo da legenda de extrema-direita Rally Nacional, de Marine Le Pen, para obter apoio no Parlamento.

A prioridade imediata de Lecornu será forjar um consenso sobre um orçamento para 2026, tarefa que levou à ruína de Bayrou, que pressionava por cortes de gastos agressivos para controlar um déficit de quase o dobro do teto da UE de 3% do PIB.

A agitação política desta semana revela a profunda turbulência na França, que enfraquece a segunda maior economia da zona do euro à medida que se afunda ainda mais em um atoleiro de dívidas.

A nomeação de Lecornu não é isenta de riscos para Macron. Ele pode parecer que não escuta anseios populares em um momento de descontentamento latente e de pesquisas apontando o desejo de mudança por parte dos eleitores. Protestos nacionais do tipo "Block Everything" (bloqueie tudo) marcados para a quarta-feira ameaçam provocar transtorno generalizado.

Recentemente, Lecornu atuou como ministro da Defesa de Macron, supervisionando um aumento nos gastos na área e ajudando a moldar o pensamento europeu sobre garantias de segurança para a Ucrânia, caso um acordo de paz com a Rússia seja negociado.