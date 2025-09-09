Moraes rejeita alegações de nulidade e preliminares apresentadas pelas defesas em julgamento de tentativa de golpe

Durante seu voto na análise de questões preliminares do julgamento no plenário da Primeira Turma do Supremo, Moraes disse que a colaboração de Cid se mostrou voluntária e regular, tendo sido amplamente debatida, rechaçando também qualquer indício de que Mauro Cid possa ter sido coagido.

O ministro contou que a Procuradoria-Geral da República foi inicialmente contrária à delação de Cid firmada pela Polícia Federal, chegando a instaurar um procedimento interno para avaliar o assunto. Contudo, posteriormente considerou regular e arquivou.

Moraes destacou que a colaboração de Cid foi usada na denúncia da PGR.

"Não há -- seja pela concordância posterior da PGR, pelo decidido no STF -- não há nenhum vício o acordo ser feito pela polícia", destacou.

Em dura crítica, o ministro disse ainda que "beira a litigância de má fé" a alegação das defesas dos réus de que Cid teria feito depoimentos divergentes.

"Com todo o respeito, isso beira a litigância de má fé dizer que os oito depoimentos foram oito depoimentos contraditórios", disparou Moraes.