Não podemos permitir periferia marcada pela violência enquanto endinheirados ficam impunes, diz Lula

"Não podemos permitir que os moradores das periferias, os povos indígenas, e as comunidades ribeirinhas tenhas suas vidas marcadas pela violência, enquanto os endinheirados ficam impunes", disse o presidente.

"Há poucos dias, realizamos no Brasil a maior operação da história contra o crime organizado, que finalmente alcançou o andar de cima do crime organizado -- a Faria Lima, a famosa linha bancária do Brasil", disse Lula, referindo-se à operação "Carbono Oculto", da Polícia Federal, que investiga suposto esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs acusados de receberem recursos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os comentários de Lula ocorreram durante cerimônia de inauguração do centro de cooperação policial com a colaboração de nove países amazônicos e nove Estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal para o combate a crimes ambientais, tráfico de entorpecentes, armas e pessoas.