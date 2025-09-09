Netanyahu diz que líderes "terroristas" não estão mais imunes em lugar algum

CAIRO (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse na terça-feira que os dias em que os líderes "terroristas" estavam imunes em qualquer lugar acabaram, horas depois de Israel atacar os líderes do Hamas em Doha.

"Acabaram os dias em que os líderes terroristas podem desfrutar de imunidade de qualquer tipo... Não permitirei que esse tipo de imunidade exista", afirmou ele em um discurso televisionado.

(Reportagem de Emily Rose e Mayaan Lubell)