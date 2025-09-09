ONU pede que países deixem política de lado ao buscar US$140 mi para vítimas de terremoto no Afeganistão

As temperaturas mais frias que devem chegar em algumas semanas significarão condições mais difíceis para os sobreviventes em áreas montanhosas remotas, disse Indrika Ratwatte, coordenador humanitário da ONU para o Afeganistão.

"Este é um momento em que a comunidade internacional deve se aprofundar e demonstrar solidariedade com uma população que já passou por tanto sofrimento", declarou ele em uma coletiva de imprensa em Genebra.

"Neste momento, vidas estão em jogo. Mais duas ou três semanas e as temperaturas do inverno estarão atingindo essas comunidades de alta altitude", acrescentou.

A ONU considera que a crise humanitária do Afeganistão está entre as piores do mundo, mas o financiamento caiu 35% desde o ano passado devido aos cortes dos principais doadores, incluindo os Estados Unidos. Os cortes paralisaram um helicóptero que teria facilitado o acesso a vilarejos remotos, disse Ratwatte.

Questionado sobre os motivos da perda de financiamento, Ratwatte atribuiu a culpa a várias crises concorrentes, mas também fez alusão à relutância de muitos doadores em fornecer ajuda ao governo Taliban no Afeganistão por causa de suas políticas em relação às mulheres.

"Alguns governos têm reservas por causa das políticas das autoridades de fato", disse ele, referindo-se ao Taliban. "Nosso apelo sempre foi para que nos concentrássemos nas pessoas."