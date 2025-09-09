Os passageiros de Londres recorrem a bicicletas e barcos enquanto a greve do metrô entra no segundo dia

O Centre for Economics and Business Research, com sede em Londres, estima que a greve terá um impacto direto na economia londrina de 230 milhões de libras (US$ 310 milhões) e custará outros milhões indiretamente.

A Lime, que opera bicicletas elétricas em toda a cidade, disse que registrou um aumento de 58% nas viagens durante o pico da manhã de segunda-feira em comparação com o mesmo período da semana anterior.

"As viagens foram mais longas, tanto em distância quanto em duração, indicando que muitos usuários confiaram na Lime para todo o seu trajeto, em vez de apenas o primeiro ou o último quilômetro", disse um porta-voz da Lime.

A Forest, outra empresa de compartilhamento de bicicletas que opera 15.000 bicicletas eletrônicas em Londres, relatou um aumento de 100% nas viagens entre as 7h (0600 GMT) e as 8h de segunda-feira. Ela disse que esperava 60.000 usuários ativos ao longo do dia - mais do que o dobro do seu volume habitual de segunda-feira, de cerca de 27.000.

O Uber Boat by Thames Clippers, um serviço de ônibus fluvial que opera no rio Tâmisa, disse que seus serviços estavam "mais movimentados do que o normal", com viagens extras adicionadas, incluindo um serviço de transporte entre Canary Wharf e London Bridge.

A greve, convocada pelo sindicato RMT, está centrada em salários, gerenciamento de fadiga e padrões de turnos. A Transport for London ofereceu um aumento salarial de 3,4%, mas o sindicato está pressionando por uma redução nas horas de trabalho.