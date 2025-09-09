Papa Leão 14 diz que situação é "muito séria" após ataques israelenses no Catar

ROMA (Reuters) - O papa Leão 14 expressou preocupação na terça-feira com as consequências dos ataques de Israel no Catar contra a liderança do Hamas.
"Há notícias muito sérias neste momento: o ataque de Israel a alguns líderes do Hamas no Catar. Toda a situação é muito séria", disse Leão do lado de fora da residência papal de verão de Castel Gandolfo, conforme citado pela agência de notícias Ansa.
(Por Alvise Armellini)
