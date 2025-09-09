Partido governista do Japão escolherá novo líder em 4 de outubro, Takaichi e Koizumi são vistos como favoritos

TÓQUIO (Reuters) - O Partido Liberal Democrático (PLD), que governa o Japão, elegerá um novo líder em 4 de outubro para substituir o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, disseram parlamentares graduados do partido nesta terça-feira, após uma disputa formal em vez de um procedimento de votação simplificado.

Um parlamentar graduado do PLD disse que o procedimento de seleção em grande escala pode favorecer Sanae Takaichi, uma veterana de direita com uma visão fiscal mais leniente que a mídia local diz ter decidido concorrer, bem como o ministro da Agricultura, Shinjiro Koizumi, filho do ex-primeiro-ministro Junichiro Koizumi.

Eles estão em um campo que provavelmente incluirá pelo menos cinco candidatos, embora nenhum deles tenha anunciado sua candidatura ainda.