Primeiro-ministro de Portugal pede ao presidente da China que pressione Rússia pela paz na Ucrânia

"Contamos realmente com sua contribuição e com o estreito relacionamento que a China mantém com a Federação Russa para que possamos construir, o mais rápido possível, uma paz justa e duradoura na Ucrânia", disse Montenegro a seu anfitrião.

Após uma visita de vários dias à China, Montenegro irá ao Japão para uma visita de Estado, já que Lisboa busca laços mais estreitos com as duas maiores economias da Ásia após anos sem contato de alto nível.

Duramente atingida pelas tarifas da administração Trump, que reduziram as exportações de Portugal para os EUA, Lisboa está agora buscando laços comerciais mais fortes com a China, mesmo quando a União Europeia acusa a segunda maior economia do mundo de inundar a região com produtos baratos e permitir a economia de guerra da Rússia.

Montenegro também disse a Xi que Portugal está grato pelos investidores chineses terem "apostado... na economia portuguesa durante um dos momentos mais críticos para o nosso país - a crise financeira".

O presidente da agência de promoção de investimentos de Portugal, AICEP, faz parte da delegação que acompanha Montenegro em suas visitas à China e ao Japão.

O investimento estrangeiro direto chinês em Portugal atingiu um valor acumulado de mais de 12 bilhões de euros (US$14 bilhões) até o final de 2024, de acordo com a AICEP, tornando-se a quarta maior fonte de investimento externo direto da nação ibérica.